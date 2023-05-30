TFF'den şampiyon Galatasaray'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den şampiyon Galatasaray'a kutlama
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30 Mayıs 2023 23:28
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız. Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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