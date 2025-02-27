TFF'den Galatasaray'ın talebine ret!

TFF, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Galatasaray'ın talebine ret!
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27 Şubat 2025 14:40
Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


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