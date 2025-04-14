Beşiktaş divan toplantısında Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat arasında geçen olaydan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TEVFİK YAMANTÜRK İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR
Önceki gün gerçekleştirilen divan toplantısında Hasan Arat'a önce küfürlü sözler sarfeden ardından da yumruk atan Tevfik Yamantürk'ün görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
HASAN ARAT DAVA EDECEK
Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yumruklu saldırı gerçekleştiren divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Mimir yaptığı açıklamada, "Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı
Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaşadığı yumruklu saldırı sonrasında soluğu hastanede aldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın darp raporu aldığı ve bunu hukuki süreçte kullanacağı öğrenildi.
TEVFİK YAMANTÜRK İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR
Önceki gün gerçekleştirilen divan toplantısında Hasan Arat'a önce küfürlü sözler sarfeden ardından da yumruk atan Tevfik Yamantürk'ün görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
HASAN ARAT DAVA EDECEK
Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yumruklu saldırı gerçekleştiren divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Mimir yaptığı açıklamada, "Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı
Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaşadığı yumruklu saldırı sonrasında soluğu hastanede aldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın darp raporu aldığı ve bunu hukuki süreçte kullanacağı öğrenildi.