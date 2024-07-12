Tete için ayrılık engeli!

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden biri Tete. Büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı futbolcu geçen sezon ilk 11'e yerleşemedi.
Brezilya'dan talipleri bulunan Tete'nin transferindeki engel ise 2 milyon 800 bin Euro'luk maaşı.
Özellikle Athletico Paranaense, Brezilyalı yıldız ile ciddi şekilde ilgilenirken oyuncu temsilcisine bu yıllık ücreti karşılayamayacaklarını iletti. Avrupa'da kalmak isteyen Tete ise Brezilya'ya dönmesi durumunda maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor.
Tete'nin Avusturya kampında göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini şekillendirecek. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim de Tete ve temsilcisi ile bir araya gelerek kararını bildirecek.
Brezilya'dan talipleri bulunan Tete'nin transferindeki engel ise 2 milyon 800 bin Euro'luk maaşı.
Özellikle Athletico Paranaense, Brezilyalı yıldız ile ciddi şekilde ilgilenirken oyuncu temsilcisine bu yıllık ücreti karşılayamayacaklarını iletti. Avrupa'da kalmak isteyen Tete ise Brezilya'ya dönmesi durumunda maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor.
Tete'nin Avusturya kampında göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini şekillendirecek. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim de Tete ve temsilcisi ile bir araya gelerek kararını bildirecek.