Tete için ayrılık engeli!

Galatasaray'da Brezilya'dan talipleri olan Tete'nin transferi için en büyük engel 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan kazandığı 2 milyon 800 bin euro'luk yıllık ücret.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tete için ayrılık engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 11:27
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden biri Tete. Büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı futbolcu geçen sezon ilk 11'e yerleşemedi.

Brezilya'dan talipleri bulunan Tete'nin transferindeki engel ise 2 milyon 800 bin Euro'luk maaşı.

Özellikle Athletico Paranaense, Brezilyalı yıldız ile ciddi şekilde ilgilenirken oyuncu temsilcisine bu yıllık ücreti karşılayamayacaklarını iletti. Avrupa'da kalmak isteyen Tete ise Brezilya'ya dönmesi durumunda maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor.

Tete'nin Avusturya kampında göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini şekillendirecek. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim de Tete ve temsilcisi ile bir araya gelerek kararını bildirecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery