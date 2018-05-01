Terim'in özel hazırlattığı ''fiziksel'' programı işe yaradı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lige damgasını vuracak bir program uyguladı ve adeta fizik olarak "sürünen" bir takımı alıp, yine fiziksel üstünlükle büyük maç kazanabilen bir takım haline getirdi.Medipol Başakşehir karşısında rakibine büyük üstünlük sağlayan, Beşiktaş karşısında da sahayı dar eden sarı-kırmızılılar, bu seviyeye Terim'in öngörüsü ve bilimsel çalışma metotlarıyla geldi. Çünkü Fatih Terim göreve geldiğinde Galatasaray fiziksel olarak istenen noktada değildi. Kadro zaten sınırlı ama daha da vahimi, sahadaki futbolcular fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak tempodan yoksundu.İşte bu noktada Terim devreye girdi ve başarıya ulaşacak bir takım yaratmak için ekibiyle birlikte kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, futbol takımını fiziksel olarak iyi durumda olmadığını kabul edip, kamp döneminde ve antrenmanlarda sürekli olarak şunun altını çizdi:"Fiziksel olarak ligin son döneminde zirvede olmalıyız. O döneme en iyi şekilde girmeliyiz. Antrenmanları buna göre yapacak, takımı buna göre son süreçte fiziksel olarak zirveye getireceğiz."İşte bu noktada Terim'in öngörüsü gerçekleşti. Galatasaray fiziksel olarak yeni yeni zirveye geldi ve rakiplerine karşı üstünlüğü de burada gerçekleşti. Beşiktaş maçındaki iki pozisyon da buna referans olarak gösterildi.Bunlardan ilki; orta sahada Talisca'nın Donk'a dirseği, diğeri ise Lens'in Linnes'e tekmesi... Teknik kadroya göre bu iki pozisyonda da sarı-kırmızılıların fiziksel olarak rakiplerinden iyi durumda olması, siyah-beyazlıların hırçınlaşmasına neden oldu. Galatasaray'ın fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşması, kalan 3 hafta için de en önemli avantaj olarak gösteriliyor.