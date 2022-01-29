Terim, Denizli, Güneş; "Biz daha buradayız"

"Devirleri bitti" denilen en yaşlı teknik direktörler Avrupa'da revaçta... Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim işsiz kalınca, "Artık bu hocaların devri kapandı" söylentisi ortaya çıktı. Oysa Avrupa'daki liglerde 60 yaşın üzerindeki hocalar çok kıymetli.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Terim, Denizli, Güneş; 'Biz daha buradayız'
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29 Ocak 2022 15:26
Avrupa'da çalışan en yaşlı 15 hoca sıralamasında Luscescu başı çekiyor. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp, Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu 76 yaşında ve Dinamo Kiev'le hala başarıdan başarıya koşuyor. Rumen teknik adam geçen sezon Kiev'e şampiyonluk sevinci yaşatırken, bu sezon da ikinci sırada ve bu unvanı sonuna kadar kovalayacak gibi duruyor. Avrupa'nın en yaşlı hocalarından biri de 74 yaşındaki Roy Hodgson. Zor durumda bulunan Watford'u ligde tutmak için göreve getirildi.

EN YAŞLISI HİKMET KARAMAN

Türkiye Ligi'nde ise en yaşlı teknik direktör durumunda Hikmet Karaman bulunuyor. Karaman 61 yaşında ve geçen sezon son anda ligde kalmayı başaran Kayserispor ile bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Karaman'ın ardından en yaşlı ikinci hoca ise Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal. Ardından 59'la Torrent, 58'le Rıza Çalımbay ve yine aynı yaştaki Abdullah Avcı sıralanıyor.

İŞTE AVRUPA'NIN "EN YAŞLI" HOCALARI



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