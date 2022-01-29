Terim, Denizli, Güneş; 'Biz daha buradayız'

EN YAŞLISI HİKMET KARAMAN



Avrupa'da çalışan en yaşlı 15 hoca sıralamasında Luscescu başı çekiyor. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp, Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu 76 yaşında ve Dinamo Kiev'le hala başarıdan başarıya koşuyor. Rumen teknik adam geçen sezon Kiev'e şampiyonluk sevinci yaşatırken, bu sezon da ikinci sırada ve bu unvanı sonuna kadar kovalayacak gibi duruyor. Avrupa'nın en yaşlı hocalarından biri de 74 yaşındaki Roy Hodgson. Zor durumda bulunan Watford'u ligde tutmak için göreve getirildi.Türkiye Ligi'nde ise en yaşlı teknik direktör durumunda Hikmet Karaman bulunuyor. Karaman 61 yaşında ve geçen sezon son anda ligde kalmayı başaran Kayserispor ile bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Karaman'ın ardından en yaşlı ikinci hoca ise Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal. Ardından 59'la Torrent, 58'le Rıza Çalımbay ve yine aynı yaştaki Abdullah Avcı sıralanıyor.