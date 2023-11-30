Ten Hag iki oyuncusunun biletini kesti

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, performanslarını yeterli bulmadığı Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile yolların ayrılmasını istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ten Hag iki oyuncusunun biletini kesti
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30 Kasım 2023 18:36
Manchester United'da alınan sonuçlarla eleştirilen hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karar aldı.

Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi. 

SOFYAN AMRABAT 

Manchester United'a sezon başında kiralık transfer olan Amrabat, bu sezon çoğu maça zorunluluk nedeniyle sol bek pozisyonunda görev yapmıştı. Faslı oyuncu, 12 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı. 

MASON MOUNT 

Amrabat gibi sezon başında transfer olan bir diğer oyuncu Mason Mount da hocasının gözüne giremedi. İngiliz oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken sadece 1 asist yapabildi.

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