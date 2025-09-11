Tedesco mesaiye uçakta başladı, tesislerde konakladı

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a ayak basar basmaz vakit kaybetmeden mesaiye başladı.

Uçak yolculuğu boyunca kurmaylarıyla takım analizleri üzerinde çalışan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'a indikten sonra otel yerine doğrudan Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçti. "Hemen işe başlamak istiyorum" diyen Tedesco, tesisleri gezip yetkililerden bilgi alırken, günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk çalışmalarını da yaptı.

İlk görüşmesini, Jose Mourinho sonrası takımı geçici olarak çalıştıran Zeki Murat Göle ile gerçekleştiren Tedesco, takımın fiziksel ve mental durumu hakkında bilgi aldı. Yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlendi.

DÖRTLÜ SAVUNMA DÖNEMİ

Kulüp kariyerinde Schalke, Spartak Moskova ve Leipzig gibi takımlarda görev alan Tedesco, bugüne dek çoğunlukla 3-4-1-2 dizilişini tercih etmişti. Ancak Fenerbahçe'de mevcut kadro yapısı nedeniyle Belçika Milli Takımı'nda olduğu gibi dörtlü savunmaya dönecek. Taktik esnekliğiyle tanınan İtalyan teknik adamın, maçın gidişatına göre sistemsel değişiklikler yapması da bekleniyor.

SAMANDIRA'DA İLK GECE, İLK İDMAN

Türkiye'deki ilk gecesini Samandıra'da geçiren Domenico Tedesco, henüz tesislerden dışarı adım atmadı. Sabah saatlerinde kurmaylarıyla analiz çalışması yapan genç teknik adam, akşam saatlerinde ise oyuncularla tanışıp ilk idmanına çıktı.

"SABİT 11'İMİZ OLMAYCAK"

Tedesco, antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı kısa toplantıda takım ruhuna vurgu yaptı. "Hep birlikte başaracağız. Birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız var ama zamanımız yok" diyen Tedesco, "Sezon boyunca sabit bir 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağım" diyerek forma rekabetinin sinyalini verdi.

ZORLU BAŞLANGIÇ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerine zorlu bir fikstürle başlıyor. Sarı-lacivertliler, yeni hocasıyla ilk sınavını Trabzonspor derbisinde verecek. Fenerbahçe, milli araya kadar 22 gün içinde 7 maça çıkacak. Bu süreçte 5 Süper Lig ve 2 Avrupa maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, ortalama 3 günde bir sahada olacak.

Fenerbahçe'nin önündeki fikstür şu şekilde:

Trabzonspor, Alanyaspor (D), Kasımpaşa (D), Dinamo Zagreb (D), Antalyaspor (D), Nice, Samsunspor.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun, yoğun tempoda takımı kısa sürede tanıyarak sahaya yansıtacağı performans merakla bekleniyor.