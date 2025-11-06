06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00

Tedesco'dan yönetime ret! "İhtiyacım yok"

Domenico Tedesco, Fenerbahçe yönetiminin, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili 'af' önerisini reddetti.

06 Kasım 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA


Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Takımda sakatların da geri dönüşüyle teknik heyetin eli oldukça rahatladı. Şimdilerde merak edilen tek konu; 0-0 biten Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumunun ne olacağı yönünde.

Kadro dışı kararında İrfan Can Kahveci ile Brown arasında soyunma odasında yaşanan tartışmanın etkili olduğu iddia edilmişti.


OCAK AYINDA VEDA VAR

Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı. İtalyan hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi.

Genç çalıştırıcı, "Hayır şimdilik ihtiyacım yok" deyince her iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı.

Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.

İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve kendisini isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. İrfan Can için düşünülen rakam en az 7 milyon Euro olacak.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
