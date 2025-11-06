Tedesco'dan yönetime ret! 'İhtiyacım yok'

Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Takımda sakatların da geri dönüşüyle teknik heyetin eli oldukça rahatladı. Şimdilerde merak edilen tek konu; 0-0 biten Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumunun ne olacağı yönünde.
Kadro dışı kararında İrfan Can Kahveci ile Brown arasında soyunma odasında yaşanan tartışmanın etkili olduğu iddia edilmişti.
OCAK AYINDA VEDA VAR
Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı. İtalyan hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi.
Genç çalıştırıcı, "Hayır şimdilik ihtiyacım yok" deyince her iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı.
Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.
İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve kendisini isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. İrfan Can için düşünülen rakam en az 7 milyon Euro olacak.
