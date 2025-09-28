28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-068'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-167'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Tedesco'dan kadro ve eleştiri açıklaması: "Beni sıfır nokta sıfır etkiledi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı öncesinde hem orta saha tercihlerini hem de Dinamo Zagreb maçının ardından çıkan haberleri değerlendirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
 
Kadro tercihlerine dair konuşan Tedesco, orta saha tercihleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
 
"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."
 
Teknik direktör Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından basında çıkan haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi:
 
"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 11 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 7 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
