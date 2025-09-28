Tedesco'dan kadro ve eleştiri açıklaması: 'Beni sıfır nokta sıfır etkiledi'

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe , sahasında Antalyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihlerine dair konuşan Tedesco, orta saha tercihleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."

Teknik direktör Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından basında çıkan haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi:

"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."