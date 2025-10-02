02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-09'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-08'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-09'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-09'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-09'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-09'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-08'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-09'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-08'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-09'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-18'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-09'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-09'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-07'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-09'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-09'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Tedesco: "Bizim için çok önemli bir maç"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Nice karşılaşması öncesi konuştu.

02 Ekim 2025 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco: 'Bizim için çok önemli bir maç'
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Nice'i konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmadan önce konuşan genç teknik adam, "Bizim için çok önemli bir maç. Tabii ki her maç önemli ama Zagreb'de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı mutlak kazanılması gereken bir hale getirdi. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak." dedi.

"HESAPLAMA YAPMADIK"

İtalyan teknik adam, "Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 11-12 puan çok kritikti. 24. ve 25. takımlar o sayede belirlendi. Gol bile çok önemliydi, averajla hesap yapıldı. Siz bu maç öncesinde herhangi bir hesaplama yaptınız mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi;

"Herhangi bir hesaplama yapmadık. Önümüzde çok daha uzun bir yol var. Bizim zaten hedefimiz ne olursa olsun bugünkü maçı kazanmak. Çünkü iyi ve formda bir takımımız var."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
