Taraftarlar, Hatay'da öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı

Hatay ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya ilçesinde bulunan İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner kentte yaşayan öğrencilere kırtasiye malzeme desteği verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Taraftarlar, Hatay'da öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı
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09 Eylül 2024 15:58
2024-2025 Eğitim ve öğretim dönemi öncesinde organize olan Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları depremzede çocukları unutmadı.

Mersin İdmanyurdu taraftarları ve Hatayspor Old School taraftar grubu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırseverlerin destekleri ve kendi çabalarıyla depremzede çocuklara kırtasiye malzeme yardımı yaptı. Hatay'ın her daim yanında olduklarını belirten Mersin İdmanyurdu taraftarları, Hatayspor'u Mersin'de ağırlamaktan dolayı da memnun olduklarını, Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu'nun kardeşliğinin ilelebet süreceğini kaydettiler.

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