Taraftarlar Ahmet Çalık'ı unutmadı

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta taraftarlar, Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarlar Ahmet Çalık'ı unutmadı
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13 Ocak 2023 23:55
Galatasaray taraftarı, Hatayspor maçında Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı

Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.

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