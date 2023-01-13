Taraftarlar Ahmet Çalık'ı unutmadı

Galatasaray taraftarı, Hatayspor maçında Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı
Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.
Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı
Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.
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