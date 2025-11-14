14 Kasım
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edeceğini açıkladı.

calendar 14 Kasım 2025 21:10 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

