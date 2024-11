Taha Akgül: 'Hiçbir kulübümüz desteksiz kalmayacak'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlık seçimine az bir süre kala güreş sporunda 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, İstanbul'daki bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçildikleri takdirde çok önemli projeleri olduğuna değinen ve var gücüyle güreş için çalışacağını dile getiren Taha Akgül, "Yaklaşık 28 ilimizi ve 40 küsür kulübümüzü ziyaret ettik. Oradaki genç sporcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Gittiğimiz yerlerde de hiyerarşiyi bozmadan, önce kulüp yöneticilerimiz daha sonra kulüpteki sporcularımızın antrenmanlarını ziyaret ettik. Onların eksiklerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Gittiğimiz illerin Belediye Başkanlarını ve Valilerini ziyaret ettik. Çok güzel bir teveccüh var sağ olsunlar. Son 1 aylık süreçte 20 bin kilometreyi aşkın yol yaptık. Tüm Anadolu'yu gezdik. Gittiğimiz yerlere elimiz boş gitmedik. Kulüplerimize hediyeler yaptırdık. 2800 tane eşofman takımı genç çocuklarımıza hediye ettik. Milli takım eşofmanını giyebilmek onlar için çok değerli. Onların heyecanlarına tanık olduk. Kulüplerimizin ve yöneticilerimizin ilgi ve alakaları var. Federasyon başkanı olduğumuzda inşallah hiçbir sporcumuzu, antrenörümüzü ve kulübümüzü malzemesiz bırakmayacağız. Bunlar güreşin temel ihtiyaçlarıdır. Güreş, pahalı bir spor değildir. Çocuklarımızın bunlara ihtiyaçları var. O yüzden biz federasyon olarak temel görevlerimiz olan bu görevleri yerine getireceğiz. Hiçbir kulübümüz desteksiz kalmayacak. Seçildiğimizde çok önemli projelerimiz var. Önce temel yapmamız gereken işler var. Altyapıda maalesef kulüplerimizin desteği çok azaldı. Nasip olursa kulüplerimizi tekrar canlandırma adına projelerimiz olacak. Kısa vadede yapacağımız çalışmalarla 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına hedef koyacağız. Uzun vadede yaptığımız adımlarla da camiamız şunu görecek; "Taha güreşin gerçekten geleceğini düşünüyor. Gerçekten güreşe hizmet etmek için buraya gelmiş." Bunu çok kısa vadede söylettireceğim. Onlara pişman olmayacakları bir süreç yaşatacağım. Bu anlamda kendilerine söz veriyorum. Ben güreş sayesinde buralara geldim. Seçildiğim takdirde de güreşe hizmet etmek için var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Bu anlamda da bizim çok büyük bir şansımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri çok destekliyorlar. Durumun nasıl gittiğiyle alakalı sağ olsun soruyorlar ve ilgileniyorlar. O da yakından süreci takip ediyor. Seçildiğimizde de federasyonla alakalı problemlerimizi ve güreşin geleceği hakkında kendisinden destek bekleyeceğiz. Kendisi bizler için çok büyük bir şans. Sporun içinden gelen ve sporu seven bir Cumhurbaşkanımız var, onların desteği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.



'GÜREŞ GELİŞTİRME MERKEZİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'



Gerçekleştirdiği organizasyonda basın mensuplarına projelerinden bahseden Akgül, "Basketbolda olduğu gibi güreşin de bir Güreş Geliştirme Merkezi (GGM) oluşturmak istiyoruz. Görüşmeler yapıldı ve görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Arazi tahsisi istedik, orada çok modern ve çok kapsamlı tesisimiz olacak ve içinde çok sayıda salon, aynı anda çok sayıda minder olacak ki antrenmanlar rahatlıkla yapılabilsin ve maçlar, turnuvalar düzenlenebilsin. Sporcularımız orada konfor içinde konaklayabilecek, sağlıklı beslenecek ve sporcularımızın gelişimi için her imkan o tesiste olacak" şeklinde konuştu.



'GENÇLERİMİZDE BİR HEYECAN YARATTI'



Kulüplerin ve sporcuların güvenini hissettiğini aktaran Taha Akgül, "Tabii ki her gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz. Adaylık sürecine başlamamız bile tüm kulüplerimiz ve gençlerimizde bir heyecan yarattı. Sağ olsunlar benim iyi temsil edeceğimi biliyorlar. Bende inşallah bunu onlara yaşatacağım. Adaylığım sürecinde camiaya heyecan geldi. Herkes merakla bekliyor. Taha abi geldiğinde başkanımız geldiğinde şartlar değişecek durumlarımız değişecek bunun farkındalar. Onların da bu heyecanını kırmadan, bu motivasyonla önümüz açık. Güreşin önü açık. İnşallah tekrar güreş o şahlanış dönemini yaşayacak. İnşallah bizim getirdiğimiz ivmeyle beraber alttaki çocuklarda o motivasyonla bizlerden devir aldığı o bayrağı daha ileri taşıyacaklardır" sözlerine yer verdi.



'ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ MAAŞLAR YETERLİ DURUMDA DEĞİL'



Sporcuların imkanlarının yeterli olmadığını belirten Akgül, "Uzun vadede dediğim gibi hedefimiz 2032 Avustralya Olimpiyatları. Öncelikle çocuklarımız maalesef maddi anlamda şu an iyi durumda değiller. Çocuklarımıza verdiğimiz maaşlar yeterli durumda değil. Biz var olan kulüplerimizin imkanlarını arttırmayı ve olmayan kurum ve belediyelerimize güreş şubesi açtırmaya çalışacağız. Yoksa çocuklarımız güreşi bırakacaklar. Başka bir iş bulup çalışacaklar. Hayatlarını bir şekil idare etmeleri gerekiyor. Güreş çok ağır bir spor. Herkes bir yerlere gelemiyor. Çocuklarda bunun farkında. Eğer ben desteklenmiyorsam hayatımı nasıl geçindireceğim diyor. Öncelikle biz bunu durduracağız. Şu an iyi bir kadro var aslında elimizde. O kadro bizi 2028 Olimpiyatlarında bizi başarıya götürebilir. Sadece onları ikili kamplarla Amerika, İran, Japonya ve Rusya dünyadaki önemli ülkeler. Onlara ikili kamplar yaptırarak onların performanslarını yukarı çekeceğiz. O kadroyu inşallah en iyi motivasyonla 2028 Olimpiyatlarına hazırlayacağız" diye konuştu.



'ŞİMDİ KULÜPLERİMİZLE DAHA RAHAT GÖRÜŞME ŞANSIMIZ OLDU'



Seçimlerin ertelenmesinin kendileri açısından olumsuz bir durum yaratmadığını dile getiren Taha Akgül, "Seçimlerimiz 1 ay daha ertelendi. Aralık ayının 2'nci haftası olacak gibi duruyor. Önemli değil. Zaten süreç bizler için olumluydu. Şimdi kulüplerimizle daha rahat görüşme şansımız oldu. Bakanlığımız belirleyecek. Bir problem yok. Kulüplerimiz ve gençlerimizle vakit geçirme şansımız oldu. Onların eksiklerini dinliyoruz ve not alıyoruz. Aralık ayının 14-15'i o civarlarda seçim yapılacak. İnşallah camiamıza hayırlı olur" cümleleriyle sözlerini noktaladı.