T-Mac: "LeBron, Vegas'ta bir NBA takımı sahibi olacak"

NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in Las Vegas'ta bir NBA takımının sahibi olacağını duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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T-Mac: 'LeBron, Vegas'ta bir NBA takımı sahibi olacak'
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26 Temmuz 2023 15:47
NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in Las Vegas'ta bir NBA takımının sahibi olacağını duyduğunu söyledi.

T-Mac, GQ'dan Howard Beck ile yaptığı röportajda LeBron'un muhtemel gelecek planı hakkında şu şekilde konuştu:

"Son üç yıldır burada, Las Vegas'ta bir takım kurulacağı kulağıma geliyordu. Hatta sahibinin LeBron James olacağını da duymuştum. Onun takımı olacakmış. Lig kanallarından duydum."

Halen Lakers ile sözleşmesi olan LeBron, geçtiğimiz Ekim ayında Las Vegas'ta bir takım olmasını istediğini açıklamıştı.

Geride bıraktığımız sezonun sonunda "emekliliği düşündüğünü" belirten fakat sonrasında ESPY ödüllerinde oynamaya devam edeceğini açıklamış olan 38 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda oyuncu opsiyonuna sahip olduğu kontratından çekilip böyle bir plana atılabilir.

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