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T-Mac: "Keşke günümüz NBA'inde oynayabilseydim..."

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, günümüz NBA'inde oynamış olmayı arzu ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, günümüz NBA'inde oynamış olmayı arzu ettiğini söyledi.

Sports Illustrated'dan Ashley Nicole Moss ile konuşan T-Mac, kendi oynadığı "zorlu, fiziksel ve boyalı alanın kalabalık" olduğu dönemde 32 sayı ortalama yakalamış olduğunun da altını çizdi:

"Günümüz oyununda oynayabilmeyi çok isterdim. Fizikselliğin olmaması, herkesin birçok üçlük atması ve oynadıkları alan genişliğini düşününce... Şu anda benim ve Kevin Durant gibi bir adamın beş numarada oynayabileceği, pozisyonsuz bir basketbol var. Benim dönemimde bunu yapamazdınız, ezilirdiniz.

Kural değişikliklerini düşünürsek, bu dönemde oynamayı kesinlikle çok isterdim. Ben hücum oyuncusuyum, 1'e 1 adamıyım. Zorlu, fiziksel ve boyalı alanın kalabalık olduğu bir dönemde 32 sayı ortalama yakalamıştım. Bugün oynasam neler yapabileceğimi siz düşünün."

McGrady, geçtiğimiz yıllarda modern NBA döneminde "35-40 sayı" ortalama yakalayabileceğini belirtmişti.


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