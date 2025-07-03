Svensson'a ligden talip var

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Jonas Svensson'un peşinde.

calendar 03 Temmuz 2025 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Svensson'a ligden talip var
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Beşiktaş'ın 32 yaşındaki sağ beki Jonas Svensson için Kocaelispor talip oldu.

Yakın zamanda Kocaelispor'un Beşiktaş'a resmi teklifini yapması bekleniyor.

Yeni sezon için sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Jonas Svensson'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Svensson, Beşiktaş'a 1 gol ve 4 asist ile katkıda bulundu.

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