Beşiktaş'ın 32 yaşındaki sağ beki Jonas Svensson için Kocaelispor talip oldu.
Yakın zamanda Kocaelispor'un Beşiktaş'a resmi teklifini yapması bekleniyor.
Yeni sezon için sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Jonas Svensson'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Svensson, Beşiktaş'a 1 gol ve 4 asist ile katkıda bulundu.
Yakın zamanda Kocaelispor'un Beşiktaş'a resmi teklifini yapması bekleniyor.
Yeni sezon için sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Jonas Svensson'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Svensson, Beşiktaş'a 1 gol ve 4 asist ile katkıda bulundu.