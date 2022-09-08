Sürpriz yok, Flamengo Libertadores finalinde!

Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Libertadores yarı finalinde Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin ekibi Velez Sarsfield karşı karşıya geldi.
Maracana'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, toplamda 6-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Flamango'ya galibiyeti getiren goller 42'de Pedro ve 68'de Marinho'dan geldi.
Flamengo böylelikle son 4 yılda 3. kez finale adını yazdırmayı başardı.
Flamengo, finalde bir başka Brezilya ekibi Athletico Paranaense'yle karşılaşacak.
Maracana'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, toplamda 6-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Flamango'ya galibiyeti getiren goller 42'de Pedro ve 68'de Marinho'dan geldi.
Flamengo böylelikle son 4 yılda 3. kez finale adını yazdırmayı başardı.
Flamengo, finalde bir başka Brezilya ekibi Athletico Paranaense'yle karşılaşacak.
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