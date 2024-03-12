Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Süper Lig liderliğini 9 hafta kala sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek koruyan Galatasaray'ın oranı 1.61'den 1.54'e indi. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 2 puan geriden takibini sürdürenFenerbahçe'nin oranı 1.86'dan 1.95'e çıkarıldı.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
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Süper Lig liderliğini 9 hafta kala sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek koruyan Galatasaray'ın oranı 1.61'den 1.54'e indi. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 2 puan geriden takibini sürdürenFenerbahçe'nin oranı 1.86'dan 1.95'e çıkarıldı.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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