Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'deki muhteşem şampiyonluk yarışı devam ederken, yeni şampiyonluk oranları duyuruldu. Bilyoner'de hemen oyna!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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12 Mart 2024 15:54
Son güncelleme 12 Mart 2024 15:58
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig liderliğini 9 hafta kala sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek koruyan Galatasaray'ın oranı 1.61'den 1.54'e indi. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 2 puan geriden takibini sürdürenFenerbahçe'nin oranı 1.86'dan 1.95'e çıkarıldı.

Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.

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