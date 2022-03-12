'Süper Lig'in kralı' Boupendza İstanbul'a geliyor

Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkan Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Gabonlu golcü için Beşiktaş'tan hamle geldi.



Henüz ara transfer döneminde transfer listelerinin 1. sırasında yer alan gol makinesi birçok transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Rus temsilcisi Krasnodar da resmi teklif yapmıştı.



Ara transfer döneminde Hatayspor'da kalan ve sezonu Süper Lig gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu yıldız sezon sonunda Katar'a transfer oldu. Beşiktaş'ta transfer listesinin bir numarasında Aaron Boupendza yer alıyor. Gabonlu yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi.



AL ARABI İLE SEZONU TAMAMLADI



Aaron Boupendza Al Arabi ile son maçına çıktı. Umm Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu 2-0 kazanılan maçta sağ açık olarak forma giydi. Al Arabi bu galibiyetle sezonu 36 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Al Sadd'ın (1 maçı eksik) 23 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın imza attırmayı planladığı Aaron Boupendza ligin bitmesiyle tatile çıktı.



TATİL DÖNÜŞÜ İSTANBUL'A



Aaron Boupendza tatil dönüşü ise İstanbul'a gelecek. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hatay forması giyen yıldız ismi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde.





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