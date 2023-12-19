Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'da 40 kişilik geniş liste açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim
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18 Aralık 2023 23:56
Son güncelleme 19 Aralık 2023 00:21
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosu açıklandı.

40 kişilik kadroda Süper Lig'de forma giyen 6 isimde kadroda yer aldı.

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru, Sivasspor forması giyen Ahmed Musa, Başakşehir forması giyen Emmanuel Dennis ve Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo geniş kadroda kendilerine yer buldu.

İşte Nijerya Milli Takımı'nın 40 kişilik kadrosu:

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