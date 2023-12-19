Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosu açıklandı.
40 kişilik kadroda Süper Lig'de forma giyen 6 isimde kadroda yer aldı.
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru, Sivasspor forması giyen Ahmed Musa, Başakşehir forması giyen Emmanuel Dennis ve Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo geniş kadroda kendilerine yer buldu.
İşte Nijerya Milli Takımı'nın 40 kişilik kadrosu:
40 kişilik kadroda Süper Lig'de forma giyen 6 isimde kadroda yer aldı.
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru, Sivasspor forması giyen Ahmed Musa, Başakşehir forması giyen Emmanuel Dennis ve Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo geniş kadroda kendilerine yer buldu.
İşte Nijerya Milli Takımı'nın 40 kişilik kadrosu:
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