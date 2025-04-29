Süper Lig'de VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.VAR: "Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum. Penaltı alanının içinde." Görüntüyü görüyorsun."Hakem Adnan Deniz Kayatepe: "Ekrandayım. Tamam, gördüm eli net şekilde açık. "VAR: "Kol vücuttan uzakta"Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam benim için temiz. Benim son kararım penaltı, kart yok."VAR: "Direnç, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama nedeniyle. El faulü. Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin".Hakem Direnç Tonusluoğlu: "Ekrandayım evet."VAR: "Hareket ettir, hareket ettir biraz daha hızlı evet."Direnç Tonusluoğlu: "Tamam, "savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim."