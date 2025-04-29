Süper Lig'de VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de VAR kayıtları!
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29 Nisan 2025 20:01
Son güncelleme 29 Nisan 2025 20:10
TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Hatayspor maçında Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı

VAR: "Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum. Penaltı alanının içinde." Görüntüyü görüyorsun."

Hakem Adnan Deniz Kayatepe: "Ekrandayım. Tamam, gördüm eli net şekilde açık. "

VAR: "Kol vücuttan uzakta"

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam benim için temiz. Benim son kararım penaltı, kart yok."

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Direnç, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama nedeniyle. El faulü. Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin".

Hakem Direnç Tonusluoğlu: "Ekrandayım evet."

VAR: "Hareket ettir, hareket ettir biraz daha hızlı evet."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam, "savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim."

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