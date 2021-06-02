Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2021 18:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.