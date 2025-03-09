Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Göztepe maçında talihsiz anlar yaşandı. Rey Manaj'ın çarpıma sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından oyuna giren Veljko Simic de hastanelik oldu.
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır." denildi.
SIMIC'IN SAKATLANDIĞI AN
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır." denildi.
SIMIC'IN SAKATLANDIĞI AN
🚑 Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/TfZepUfMmY
— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025
🚑Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/zMgEyaFplE
— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025
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