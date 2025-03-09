🚑 Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/TfZepUfMmY



— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025

🚑Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/zMgEyaFplE



— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Göztepe maçında talihsiz anlar yaşandı. Rey Manaj'ın çarpıma sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından oyuna giren Veljko Simic de hastanelik oldu.Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.Sivasspor'dan yapılan açıklamadadenildi.Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.Sivasspor'dan yapılan açıklamada"Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır." denildi.