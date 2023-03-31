Süper Lig'de kartlar havada uçuştu!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Avrupa'daki sarı ve kırmızı kartların dağılımını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2020'den bu yana UEFA'ya üye 31 federasyon verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada; hakemler, Türkiye Süper Ligi'nde maç başına 4.84 kez kartlarına başvurdu.1181 karşılaşmada bu değer sarı kartta 4.55, kırmızıda 0.29 olarak kayıtlara geçti. Bu çerçeveler ışığında ligimiz, Avrupa'nın birinci lig klasmanında 14'üncü, tüm dünyada ise 34. basamağa yerleşti.Spor Toto 1. Lig'de 90 dakika başına 4.92 kart çıkarken 4.67 sarı, 0.25 defa kırmızı kart gösterildi. Portekiz Süper Ligi, maç başı 5.90 ile Avrupa'nın en çok kart çıkarılan turnuva oldu.Liga NOS'u; Ukrayna (5.76), Rusya (5.72) ve Bulgaristan (5.59) ligleri takip etti. En az kart çıkanlar listesi sırasıyla Fransa Ligue 1 (4,18), Almanya Bundesliga (3,95), İngiltere Premier Lig (3,49) ve Hollanda Eredivisie (3,09) şeklinde oluştu. Hakemler, dünyada ise en çok Bolivya Primera Division'da ellerini ceplerine götürüp maç başına 7 kart gösterdi.