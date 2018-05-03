  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Süper Lig alev alev yanıyor! Dev heyecandan notlar..

Spor Toto Süper Lig, son yıllarda görülmemiş bir heyecana sahip oluyor. Avrupa'nın dev liglerinde şampiyonlar belli olurken Türkiye'de son haftaya kadar heyecan devam edecek gibi gözüküyor.

Kaynak: Milliyet
Süper Lig alev alev yanıyor! Dev heyecandan notlar..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 10:16
Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Son üç haftaya girilirken Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki nefes kesen mücadele devam ediyor.

Süper Lig'deki bu müthiş yarış, Avrupa'nın da ilgisini çekiyor. İngiltere'de Manchester City bitime 4 hafta kala zaferini ilan ederken, Fransa'da da PSG benzer şekilde 4 hafta kala maçlara şampiyon çıkıyor.

Almanya'da Bayern Münih 5 hafta kala işi bitirdi. İspanya'da da Barcelona bu hafta zirveyi garantiledi ve son 3 haftayı şampiyon unvanıyla oynayacak. İtalya'da Juventus ile Napoli arasında zirve yarışı dikkat çekse de bu haftaki sonuçların ardından Juventus son 3 haftaya 4 puanlık farkla giriyor.

Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi ise halen netlik kazanmadı. Galatasaray 66, Başakşehir 65, Fenerbahçe 63 ve Beşiktaş 62 puanla 32. haftaya giriyor.

Sadece puan farkı hesabı değil, ikili-üçlü hatta dörtlü averaj hesaplamaları ile genel averaj çalışmaları da kulüpler tarafından yürütülüyor.

PSV erken bitirdi, Lokomotiv yolda

Süper Lig sadece Avrupa'nın 5 büyük liginden değil, diğer başaltı liglerden de daha keyifli geçiyor. Hollanda Ligi'nde 33. haftayı 6 puan farkla geçen lider PSV şampiyon oldu. Yunanistan'da da AEK şampiyonluğunu ilan etti. Belçika'da ise durum biraz daha farklı. Uygulanan play-off sistemi nedeniyle şu an şampiyonluk grubu oynanıyor.

Normal sezonu 12 puan farkla noktalayan Club Brugge, şampiyonluk grubunda da 5 puan farklı lider durumda. Rusya'da da bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova 4 puan farkla lider ve şampiyon olması için 1 galibiyet yetiyor.

Spor Toto Süper Lig son 3 haftaya girilirken 4 farklı şampiyon adayını barındıran tek lig.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için