Strasbourg rahatladı, Troyes lige veda etti!

Fransa Ligue 1 36. hafta maçında Strasbourg ile Troyes karşılaştı.



Stade de I'Aube'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Strasbourg'un golü 27. dakikada Diarra'dan geldi. Troyes 73. dakikada eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç berabere sona erdi.



Troyes'te Gallon 58. dakikada, Strasbourg'da da Djiku 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Troyes'in 23 puanla küme düşmesi kesinleşti. Starsbourg ise puanını 39 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Troyes, Angers deplasmanına gidecek. Starsbourg ise PSG'yi konuk edecek.



Ligue 1'de aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;



Brest 2-1 Clermont

Nice 0-0 Toulouse

Reims 2-2 Angers



