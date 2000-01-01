Stockton,'a bugün en çok kendisini hatırlatan oyuncu: Giannis!

Utah Jazz efsanesi John Stockton, bugün ligde ona en çok kendisini hatırlatan oyuncunun, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo olduğuyla ilgili espri yaptı.



90'lı yıllardan bir sürü eski yıldızın katıldığı, "Ahmad Rashad ile NBA Inside Stuff: Zoom Edition" sırasında, Stockton'a bugün NBA'de ona kendisini en çok hatırlatan bir oyuncu olup olmadığı soruldu.



Stockton'ın cevabı: "Giannis Antetokounmpo." oldu ve bu cevapla herkes kahkahalara boğuldu.



Stockton, NBA'deki oyun günlerinde 1.85m boyunda ve 79 kg ağırlığındaydı. Kendi pozisyonuna göre bile kısa ve zayıftı, ancak yetenek seviyesine gelince sahada bir devdi.



Antetokounmpo 2.11m boyunda ve 110 kg ağırlığında. Stockton'dan farklı olarak, Greek Freak'in oyunu fiziksel, atletik ve ezici derecede güçlü.



