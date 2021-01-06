Stjepan Tomas: "Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a karşı alınan 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stjepan Tomas: 'Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır'
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06 Ocak 2021 21:31
Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a karşı alınan yenilgiyi değerlendirdi.

Stjepan Tomas maç sonunda; "6-0 çok farklı bir skor, üzgünüz. İlk 20 dakika baskılı başladık, Beşiktaş hep uzun top atıyordu. Ancak biz de pozisyona giremedik. Sonra savunmada hatalar yaptık. Sahadaki takım bizim takım değildi, daha iyisini yapabilecek gücümüz var. 2-0'dan sonra reaksiyon göstermedik. Golleri hediye ettik. Bu hataları yaparsan Beşiktaş gibi büyük takım cezalandırır." dedi.


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