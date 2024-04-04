Charlotte Hornets koçu Steve Clifford'un başantrenörlük görevinden istifa ettiği ve takım yönetiminde bir pozisyona geçeceği belirtildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clifford'ın oyuncularına ve asistanlarına bu sezon sonunda baş antrenörlük görevinden ayrılacağını ve "takım yönetiminde bir rol üstlenmek üzere olduğunu" bildirdiğini aktardı.



Hornets, bu sezon da dahil olmak üzere son sekiz senedir playoff mücadelesinde yer alamamıştı.



Wojnarowski, Charlotte'ın Basketbol Operasyonlarından sorumlu yeni başkan yardımcısı Jeff Peterson ile ortak takım sahipleri Rick Schnall ve Gabe Plotkin'in takımın bu yıl yaşadığı zorluklara rağmen Clifford'ı gelecek sezon başantrenör olarak tutmaya hâlâ açık olduklarını, ancak "2024-25 sezonu boyunca başantrenörlük görevini üstlenmeye hazır olmadığına karar verenin Clifford olduğunu" belirtti.



Wojnarowski, Charlotte'taki boş koltuğa aday olduğuna inanılan NBA'deki yardımcı koçlar arasında Sacramento'dan Jordi Fernandez, Boston'dan Charles Lee, Miami'den Chris Quinn ve Phoenix'ten Kevin Young'ın da yer aldığını bildirdi.



2022-23 sezonu öncesinde Hornets'ın başantrenörlüğünü devralan Clifford, daha önce 2013-2018 yılları arasında da takıma koçluk yapmıştı.





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