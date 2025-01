ESPN analisti Stephen A. Smith, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın Pelicans'ta "olmak istemediğini" iddia etti.



Williamson'ın takım politikalarını ihlal ettiği için aldığı bir maçlık cezanın ardından Smith, Williamson'ın artık New Orleans'ta olmak istemediğini öne sürdü.



Zion, cezasını çekmek üzere Cuma günü Philadelphia 76ers'a karşı oynanan 123-115'lik Pelicans'ın galibiyetinde forma giymemişti.



Smith, ESPN'in First Take programında konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Zion New Orleans'ta olmak istemiyor. LA, New York veya benzeri büyük bir pazarda olmak istiyor çünkü talep ettiği şey bu.



Anlamadığı şey ise şu; Ja Morant gibi biri, geçmişteki sorunlarına rağmen, sakatlanmadığı sürece çoğu zaman kendini gösteren muhteşem bir yetenek ve kapalı gişe bilet sattırabiliyor. Bazı sorunlarına rağmen çıkıp oynayabilmesi ve profesyonelliği, bu ikili arasında kendisini açıkça daha iyi bir noktaya taşıyor.



Şu anda Zion Williamson'ın durumu şaka gibi bir şey. Apaçık bir süperstar yeteneği olduğunu biliyorsunuz, ancak profesyonel olmayı yeterince umursamıyor gibi görünüyor ve bana kalırsa, New Orleans'ta olmayı kesinlikle istemiyor. Bence başka bir yerde olmayı tercih ediyor. Ama rakip takımın kadrosuna alacağı şey buysa, neden alsınlar ki?"



Bu sezon hamstring sakatlığı sebebiyle yalnızca sekiz maçta forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu, ortalama 21,8 sayı, 7,6 ribaund ve 4,9 asist kaydetmişti.



New Orleans ise, Washington Wizards'a karşı galibiyet elde etmeden önce bir noktada 11 maçlık bir yenilgi serisinin içinde yer almıştı ve an itibariyle 8-32'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda sonuncu sırada yer alıyor.