Steph ve Klay de barışçıl protestoda yerlerini aldılar!

Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry ve Klay Thompson, Kaliforniya'nın Oakland kentinde polis vahşeti ve ırksal adaletsizliğe karşı barışçıl bir protestoya katıldılar.Curry ve Thompson - Warriors guardları Damion Lee, Juan Toscano-Anderson ve Kevon Looney ile birlikte - Merritt Gölü çevresindeki "Birlik içinde Yürüme" yürüyüşünde yer aldılar:Protestocularınşeklinde bağırdığı yürüyüşte, Curry'ye eşi Ayesha da katıldı.NBA oyuncuları şimdiye dek birçok protestoda yürüdü ve geçtiğimiz hafta göstericilerle konuştu. Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown hafta sonu Atlanta'da varlığını hissettirirken, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young Salı günü Oklahoma'da kendi protestosunu düzenledi.Warriors ve NBA toplumunun geri kalanı, Minneapolis'te George Floyd'un ölümünden bu yana gerçekleşen aktivizm dalgasında harekete geçmeye karar verdi. Warriors üyeleri de sosyal ve yapısal değişim çağrısı yapmak için üzerlerine düşeni yapıyorlar.