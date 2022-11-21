Stefan Kuntz'dan Katar'da yakın takip

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere bugün Katar'a gitti.



Kuntz, ilk olarak bugün Lichte ile beraber, saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda B Grubu'nda oynanacak ABD - Galler karşılaşmasını izleyecek.



Rakiplerin takip edileceği diğer karşılaşmalar şöyle:



23 Kasım Çarşamba



Fas - Hırvatistan



25 Kasım Cuma



Galler - İran



27 Kasım Pazar



Hırvatistan - Kanada



29 Kasım Salı



Galler - İngiltere



1 Aralık Perşembe



Hırvatistan - Belçika





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