Stefan Kuntz'dan Katar'da yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nda EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri yakından takip edecek.

Haber; TFF, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'dan Katar'da yakın takip
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21 Kasım 2022 12:43
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere bugün Katar'a gitti.

Kuntz, ilk olarak bugün Lichte ile beraber, saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda B Grubu'nda oynanacak ABD - Galler karşılaşmasını izleyecek.

Rakiplerin takip edileceği diğer karşılaşmalar şöyle:

23 Kasım Çarşamba

Fas - Hırvatistan

25 Kasım Cuma

Galler - İran

27 Kasım Pazar

Hırvatistan - Kanada

29 Kasım Salı

Galler - İngiltere

1 Aralık Perşembe

Hırvatistan - Belçika

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