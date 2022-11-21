Stefan Kuntz'dan Katar'da yakın takip

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere bugün Katar'a gitti.
Kuntz, ilk olarak bugün Lichte ile beraber, saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda B Grubu'nda oynanacak ABD - Galler karşılaşmasını izleyecek.
Rakiplerin takip edileceği diğer karşılaşmalar şöyle:
23 Kasım Çarşamba
Fas - Hırvatistan
25 Kasım Cuma
Galler - İran
27 Kasım Pazar
Hırvatistan - Kanada
29 Kasım Salı
Galler - İngiltere
1 Aralık Perşembe
Hırvatistan - Belçika
Kuntz, ilk olarak bugün Lichte ile beraber, saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda B Grubu'nda oynanacak ABD - Galler karşılaşmasını izleyecek.
Rakiplerin takip edileceği diğer karşılaşmalar şöyle:
23 Kasım Çarşamba
Fas - Hırvatistan
25 Kasım Cuma
Galler - İran
27 Kasım Pazar
Hırvatistan - Kanada
29 Kasım Salı
Galler - İngiltere
1 Aralık Perşembe
Hırvatistan - Belçika
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