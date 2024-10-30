Sporting, 3 golle kupada yarı finalde!

Portekiz Lig Kupası çeyrek final maçında Sporting, sahasında Nacional'i 3-1 mağlup etti.

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Sporting, 3 golle kupada yarı finalde!
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30 Ekim 2024 01:11
Portekiz Lig Kupası çeyrek final maçında Sporting, sahasında Nacional ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Morten Hjulmand, 65 ve 70. dakikalarda ise Viktor Gyökeres kaydetti.

Manchester United ile anlaşma sağlayan Ruben Amorim, Sporting ile son maçına çıktı. Portekizli çalıştırıcının kısa süre içinde MANU'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu sonucun ardından Sporting, kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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