Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi vefat etti

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi Ceney Bozgeyik hayatını kaybetti.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Teşkilat başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'in kıymetli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur." denildi.
Ceney Bozgeyik'in cenazesinin bugün Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Teşkilat başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'in kıymetli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur." denildi.
Ceney Bozgeyik'in cenazesinin bugün Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
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