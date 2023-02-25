Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi vefat etti

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi Ceney Bozgeyik yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi vefat etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2023 17:29
 Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in annesi Ceney Bozgeyik hayatını kaybetti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Teşkilat başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'in kıymetli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur." denildi.

Ceney Bozgeyik'in cenazesinin bugün Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ