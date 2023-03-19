Spor Toto, set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, deplasmanda Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, set vermeden kazandı!
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19 Mart 2023 18:39
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, deplasmanda Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Radzivon, Mihajlo, Yuri (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper)

Spor Toto: Bozidar, Çağatay Durmaz, Özkan Hayırlı, Amel, Muhammet Kaya, Pavel (Abdulsamet Yalçın, Mert Sönmezgül, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 25-27, 23-25, 26-28

Süre: 99 dakika (29, 35, 35)

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