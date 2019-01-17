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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1.Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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17 Ocak 2019 13:23
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Ocak Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

13.30 Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin

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