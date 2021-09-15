Sow: "Statta kaç Türk taraftar olacağı fark etmiyor"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi E. Frankfurt'un orta saha oyuncusu Djibril Sow, maç öncesi açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sow: 'Statta kaç Türk taraftar olacağı fark etmiyor'
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15 Eylül 2021 08:46
Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu Djibril Sow, Perşembe günkü karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.

Sow Fenerbahçe karşısında özel bir akşam yaşayacaklarını belirterek, statta çok sayıda Türk taraftarın yer almasının tahmin edilmesinden çekinmediklerini söyledi. İsviçreli oyuncu yaptığı açıklamada, "Maçın nasıl geçeceği bizim performansımıza bağlı. Stadyumda kaç Fenerbahçe taraftarı olursa olsun maça hükmetmek ve kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Djibril Sow Fenerbahçe değerlendirmesinde ise, "En iyi liglerde oynayan bir çok oyuncuları olduğunu biliyoruz. Çok deneyimli isimler kadrolarında bulunuyor. Bundesliga'dan giden oyuncuları da var. Biz genç bir takımız. İşinde titiz ve tutkulu bir hocamız var. Bu da her gün başarıya olan açlığımıza ulaşmaya çalıştığımızı gösteriyor." sözlerini kullandı.


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