ÖZEL RÖPORTAJ: İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin teknik direktörlüğünü yapan Şota Arvaledze, Sporx' özel açıklamalarda bulundu.
Kısa süre önce Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin teknik direktörü olan ve Türkiye'de de önemli işlerin altına imza atan tecrübeli isim Şota Arveladze, takımın durumu, hedefleri ve Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmediğini belirten Şota Arveladze, gereken puanları toplayarak bu sezonu iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade etti.
Şota Arveladze, Süper Lig ile ilgili olarak Trabzonspor'un şampiyon olmasını beklediğini söyledi.
"TRABZONSPOR ADINA MUTLUYUM"
Trabzonspor adına çok mutlu olduğunu belirten Şota; "Trabzonspor adına çok mutluyum. Tüm Trabzon şehrinin bu özel kupayı gerçekten geri kazanmasını bekliyorum." dedi.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Hull City'yi zor bir dönemde devralan takımın ligde kalması anlamda adeta savaşan Şota; "Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmedim. Ama sahip olduğumuz oyuncular ve kadromuzla kulübün tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz ve gereken puanları toplayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"ACUN'A YARDIM ETMEK HARİKA"
Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Şota; "Acun Ilıcalı'nın İngiltere macerasında ve bu yeni mücadelesinde onunla beraber olmak ve Acun'a yardım etmek gerçekten harika. Burada yapılacak daha çok şey var. Acun ile birlikte Hull City istediği yere ulaşacaktır." açıklamasını yaptı.
"PREMİER LİG'E ÇIKARTMAK İSTİYORUM"
49 yaşındaki Gürcü teknik adam, "Takım olarak iyi şartlarımız var. Bu sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sonrasında Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Acun Ilıcalı ile birlikte planlamalar yapıyoruz. Tek hedefim, hayalim Premier Lig'e bu takımı çıkarmak" dedi.
ŞOTA İLE SORU CEVAP
- Neden Hull City?
İngiltere'de çalışmayı seviyorum.
-Türk Futbolu hakkında neler söylersin?
Türk futbolunu yönetenler Türk Futbolunu daha iyi hale getirmek için çalışıyorlar. Ben böyle düşünüyorum.
- Türkiye'de beğendiğin oyuncular ve takımlar hangileri?
Türkiye'de tek bir oyuncu üzerinden yorum yapmam elbette biraz zor ama. Trabzonspor ile VavaCarsa Fatih Karagümrük oyuncularını seviyorum.
Kısa süre önce Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin teknik direktörü olan ve Türkiye'de de önemli işlerin altına imza atan tecrübeli isim Şota Arveladze, takımın durumu, hedefleri ve Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmediğini belirten Şota Arveladze, gereken puanları toplayarak bu sezonu iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade etti.
Şota Arveladze, Süper Lig ile ilgili olarak Trabzonspor'un şampiyon olmasını beklediğini söyledi.
"TRABZONSPOR ADINA MUTLUYUM"
Trabzonspor adına çok mutlu olduğunu belirten Şota; "Trabzonspor adına çok mutluyum. Tüm Trabzon şehrinin bu özel kupayı gerçekten geri kazanmasını bekliyorum." dedi.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Hull City'yi zor bir dönemde devralan takımın ligde kalması anlamda adeta savaşan Şota; "Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmedim. Ama sahip olduğumuz oyuncular ve kadromuzla kulübün tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz ve gereken puanları toplayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"ACUN'A YARDIM ETMEK HARİKA"
Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Şota; "Acun Ilıcalı'nın İngiltere macerasında ve bu yeni mücadelesinde onunla beraber olmak ve Acun'a yardım etmek gerçekten harika. Burada yapılacak daha çok şey var. Acun ile birlikte Hull City istediği yere ulaşacaktır." açıklamasını yaptı.
"PREMİER LİG'E ÇIKARTMAK İSTİYORUM"
49 yaşındaki Gürcü teknik adam, "Takım olarak iyi şartlarımız var. Bu sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sonrasında Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Acun Ilıcalı ile birlikte planlamalar yapıyoruz. Tek hedefim, hayalim Premier Lig'e bu takımı çıkarmak" dedi.
ŞOTA İLE SORU CEVAP
- Neden Hull City?
İngiltere'de çalışmayı seviyorum.
-Türk Futbolu hakkında neler söylersin?
Türk futbolunu yönetenler Türk Futbolunu daha iyi hale getirmek için çalışıyorlar. Ben böyle düşünüyorum.
- Türkiye'de beğendiğin oyuncular ve takımlar hangileri?
Türkiye'de tek bir oyuncu üzerinden yorum yapmam elbette biraz zor ama. Trabzonspor ile VavaCarsa Fatih Karagümrük oyuncularını seviyorum.