"TRABZONSPOR ADINA MUTLUYUM"

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"ACUN'A YARDIM ETMEK HARİKA"

"PREMİER LİG'E ÇIKARTMAK İSTİYORUM"

ŞOTA İLE SORU CEVAP

İngiltere Championship takımlarından'nin teknik direktörlüğünü yapan, Sporx' özel açıklamalarda bulundu.Kısa süre önceı'nın satın aldığı Hull City'nin teknik direktörü olan ve Türkiye'de de önemli işlerin altına imza atan tecrübeli isim, takımın durumu, hedefleri ve Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.Hull City'nin başına kolay bir zamanda geçmediğini belirten Şota Arveladze, gereken puanları toplayarak bu sezonu iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade etti.Şota Arveladze, Süper Lig ile ilgili olarak'un şampiyon olmasını beklediğini söyledi.Trabzonspor adına çok mutlu olduğunu belirten Şota; "" dedi.Hull City'yi zor bir dönemde devralan takımın ligde kalması anlamda adeta savaşan Şota; "" ifadelerini kullandı.Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Şota; "" açıklamasını yaptı.49 yaşındaki Gürcü teknik adam, "" dedi.İngiltere'de çalışmayı seviyorum.Türk futbolunu yönetenler Türk Futbolunu daha iyi hale getirmek için çalışıyorlar. Ben böyle düşünüyorum.Türkiye'de tek bir oyuncu üzerinden yorum yapmam elbette biraz zor ama. Trabzonspor ile VavaCarsa Fatih Karagümrük oyuncularını seviyorum.