Sorgun Belediyespor deplasmanda Altekma'yı yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt (Mehmet Özbek, Altay Demirci, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Sorgun Belediyespor: Orçun Ergun, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Melih Özdemir, Furkan Gök, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)
Setler: 24-26, 20-25, 25-18, 25-21, 13-15
Süre: 146 dakika (35, 29, 28, 31, 23)
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt (Mehmet Özbek, Altay Demirci, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Sorgun Belediyespor: Orçun Ergun, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Melih Özdemir, Furkan Gök, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)
Setler: 24-26, 20-25, 25-18, 25-21, 13-15
Süre: 146 dakika (35, 29, 28, 31, 23)