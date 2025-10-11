11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-572'
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-072'
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
0-074'
11 Ekim
Estonya-İtalya
0-269'
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-169'

Son şampiyon Vakıfbank, lige galibiyetle başladı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, ilk hafta maçında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 11 Ekim 2025 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 21:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Son şampiyon Vakıfbank, lige galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında VakıfBank, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

MARKOVA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu VakıfBank forması giyen Marina Markova oldu. Hürrem Sultan lakaplı Rus smaçör mücadeleyi 26 sayıyla tamamladı.


Zeren Spor forması giyen Aleksandra Uzelac ise mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)

Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.