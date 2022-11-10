Son Kasıma kadar izindeyiz

İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.



Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz...



Son Kasım'a kadar izinde yürüyeceğiz...





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