Trendyol 1. Lig'i 8. hafta maçında Ümraniyespor, Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ümraniyespor'un golünü 84. dakikada Barış Ekincier kaydetti. Bandırmaspor, 90+3. dakikada Marco Paixao ile karşılık verdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, ligde puanını 14'e Bandırmaspor ise 12'ye çıkarttı.



Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Kocaeli deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.