Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın en büyük kozu merkez olacak. Sarı-Kırmızılı takımda Morata'nın oynayacak olmasından dolayı Ole Gunnar Solskjaer'in plan yaptığı öğrenildi.
İspanyol golcünün oynaması Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın geçiş savunmasında problem yaşamasına neden oluyor. Merkez orta alan Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans verecek Norveçli çalıştırıcının Rafa Silva'yı da o bölgeye yakın oynatmayı planlıyor.
GEDSON FERNANDES
Takvim'in haberine göre bu üç futbolcunun Sara ve Torreira'yı merkezde yıpratacağı düşünülüyor. Gedson bu sezon siyah beyazlılarda 8 gol 2 asistlik performans sergileyerek skorer kimliğini öne çıkarmıştı.
RAFA SILVA
Rafa'nın Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve 13 gol 10 asistle takımın en üretken isimlerinden biri olduğu görüşü teknik ekipte hakim.
AMIR HADZIAHMETOVIC
Amir'in ise savunma tarafının güçlülüğüyle birlikte adam markajındaki başarısı çok önemli bir detay olarak görülüyor.
ALEX OXLADE CHAMBERLAIN
28 yaşındaki orta saha, Alex Oxlade Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Bosna Hersekli oyuncu transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı.
Solskjaer'den derbi planı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında orta saha üstünlüğünü hedefliyor. Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic ve Rafa Silva, Gabriel Sara- Lucas Torreira ikilisine karşı kilit rol oynayacak.
Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın en büyük kozu merkez olacak. Sarı-Kırmızılı takımda Morata'nın oynayacak olmasından dolayı Ole Gunnar Solskjaer'in plan yaptığı öğrenildi.
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