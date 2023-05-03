Sloukas: 'O şutu atmam gerekiyordu'

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, Fenerbahçe'yi mağlup edip seride öne geçtikleri maç sonrası konuştu.



Fenerbahçe'ye karşı attığı son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Sloukas maç sonu şu açıklamaları yaptı:



"Bu takıma karşı oynamanın çok zor olacağını biliyorduk. Burada oynamak zor. Çok zor bir maçtı ve kritik anlarda sağlam kaldık. Son saniyede şutu ben soktum belki ama genel olarak iyi savunma yaptık. 3 saniye süre vardı. İyi hissettim şutu atarken ama sonuçta başka bir şey yapamazdım ve o şutu atmam gerekiyordu. İyi bir fırsat elde ettik, 2 gün sonra seriyi bitirebiliriz ama zor olacak."





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