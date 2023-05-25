Sivasspor maçında Batshuayi'yi izlediler

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı mücadeleyi Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman tribünlerden takip etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sivasspor maçında Batshuayi'yi izlediler
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25 Mayıs 2023 15:51
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale çıktığı karşılaşmayı sürpriz bir isim takip etti.

Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, karşılaşmayı Ülker Stadyumu'nda izleyerek bazı oyuncular hakkında rapor yazdı.

BATSHUAYI'DEN ETKİLENDİ

Haberde, Veldman'ın özellikle Michy Batshuayi'nin 1 gol 1 asistlik performansından etkilendiği ancak yıldız oyuncunun Anderlecht'in bütçesinin üzerinde bir maaşı olması sebebiyle bu transferin zor gözüktüğü aktarıldı.

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 2 asist kaydetti.



 
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