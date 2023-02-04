Sivasspor - Beşiktaş: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi ise Mete Kalkavan.
Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, N'Koudou, Cenk, Aboubakar
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Eksikler
Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.
2 oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Çalımbay'ın 41. karşılaşması
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şimdilerde Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, siyah beyazlı takıma karşı kariyerindeki 41. maçıa çıkıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi ise Mete Kalkavan.
Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, N'Koudou, Cenk, Aboubakar
SÜPER LİG'DEKİ BU MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA
Eksikler
Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.
2 oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Çalımbay'ın 41. karşılaşması
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şimdilerde Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, siyah beyazlı takıma karşı kariyerindeki 41. maçıa çıkıyor.
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