Sivasspor'a kötü haber: Rey Manaj'da yırtık!

Gaziantep FK maçında sakatlanan Sivassporlu Rey Manaj'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a kötü haber: Rey Manaj'da yırtık!
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14 Eylül 2024 18:09
Son güncelleme 14 Eylül 2024 18:11
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'a kötü haber geldi.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, bu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

beIN Sports'un haberine göre, Arnavut golcünün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

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