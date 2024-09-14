Sivasspor'a kötü haber: Rey Manaj'da yırtık!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'a kötü haber geldi.
Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, bu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
beIN Sports'un haberine göre, Arnavut golcünün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, bu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
beIN Sports'un haberine göre, Arnavut golcünün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
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