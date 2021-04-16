Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.



Gençlerbirliği 25. dakikada Angelo ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a geri dönüşü ve 3 puanı 78. dakikada Felix, 84. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada kendi kalesini bulan Polomat getirdi.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 8 puan kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanla 19. sırada kaldı ve kümede kalma yolunda kritik kayıplar yaşadı. 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 50 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmeli hareketini sürdürdü.



12 maçtır yenilgi görmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, ayrıca Sivasspor tarihindeki en uzun seriyi de yakalamayı başardı.



Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.



25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-2.



90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta, Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2



Stat: Eryaman



Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk. 86 Sio), Stancu, Candeias (Dk. 86 Ayite), Sandro Lima (Dk. 75 Murat Yıldırım)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 67 Kone), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 46 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Fajr, Gradel (Dk. 90+3 Ninga), Yatabare (Dk. 46 Kayode)



Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson, Dk. 90+3 Polomat (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 78 Jorge Felix, Dk. 83 Kayode (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel, Dk. 50 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Johansson, Dk. 89 Polamat (Gençlerbirliği)



